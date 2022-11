A saptea victorie fara emotii, Corona-Fagaras 42-15

Corona Brasov s-a impus la diferenta mare de scor in duelul cu CSM Fagaras, din etapa a saptea a ligii secunde de handbal feminin. Trupa lui Alin Bondar si Razvan Udristoiu (foto sus) a castgat cu 42-15 (24-6), al saptelea succes fara emotii in tot atatea partide, in acest campionat.Pentru trupa Brasovului au evoluat Radoi, Marginean, Voicu - Cirstea 8 goluri, Berbece 6, Moraru 6, Dumitrascu 5, Iordachi 5, Constantinescu 4, Gandulfo 3, Lacatus 2, Bitay 1, Voica 1, Munteanu 1, Golanu, Vacariu. ... citeste toata stirea