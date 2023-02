A sasea editie a Cupei "Profesor Iordan Popica" a avut loc la Valea Mare

Cateva sute de iubitori ai sporturilor de iarna au luat parte, in acest weekend, la Cupa de Schi "Profesor Iordan Popica". Ajuns la cea de-a sasea editie, evenimentul a avut loc la "Partia de ski Oprea" din Valea Mare, iar fata de anii precedenti, pe langa concursurile de schi, a fost organizat si unul de snowboard.Concurentii, alaturi de sustinatorii lor, au avut parte de o zi superba la Valea Mare, unde partia se prezinta in conditii excelente in aceasta perioada, atmosfera de competitie ... citeste toata stirea