Padel, sportul cu cea mai mare crestere in lume in ultimii ani, un amestec intre tenis, squash, tenis de masa si badminton a intrat in forta in Brasov la finalul lui 2022 cand s-a deschis Padel Palace Coresi, cel mai modern centru indoor de padel din Romania de pana acum. La mai putin de un an distanta apare Padel Palace Roman, al doilea centru indoor dezvoltat de fondul de investitii norvegian Panda Investing AS, care este situat in incinta platformei industriale Roman si va fi cel mai mare si