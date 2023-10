Corona Brasov a pierdut duelul cu Gloria Buzau, luni seara, la Sala Sporturilor "Dumitru Popescu Colibasi", scor 34-35 (15-21), in primul meci din etapa a 6-a a Ligii Florilor.A fost o prima repriza modesta pentru brasovence, incheiata cu un avantaj de sase goluri pentru formatia oaspete, plus un debut de repriza secunda si mai slab, formatia oaspete ajungand la 26-17 in minutul 37. A urmat apoi o cursa dramatica de urmarire, zece minute mai tarziu scorul fiind egal, 28-28.Gloria a ... citeste toata stirea