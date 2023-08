Un proiect ambitios si de lunga durata. In acest fel este cunoscut proiectul Academiei de fotbal Kids Tampa, club care demonstreaza an de an ca mediul privat poate fi unul sanatos pentru cresterea fotbalistilor de valoare.Si in acest sezon, Kids Tampa este singura academie din Brasov care va juca in Liga Elitelor, cea mai puternica competitie rezervata tinerilor fotbalisti, organizata de Federatia Romana de Fotbal. Ba mai mult, ca o confirmare a cresterii de la un an la altul, brasovenii de ... citeste toata stirea