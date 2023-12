Asociatia Sportiva "Ursii Fiorosi" Brasov, sprijinita de Institutia Prefectului Brasov, a organizat in perioada 25 - 29 noiembrie un turneu de minifotbal cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, in prima editie, dedicat institutiilor publice.Dupa disputarea fazei grupelor, in semifinale s-au calificat Academia Fortelor Aeriene "Henri Coanda", Directia Silvica Brasov, Seniorii Politiei Brasov si Politia Locala Brasov.Academia Fortelor Aeriene (foto), coordonata de lt. cdor. Roxana Antoche, a ... citeste toata stirea