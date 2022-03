Accesul pe Giulesti se va face doar pe baza de abonament

Stadionul Rapid-Giulesti a fost inaugurat sambata, 26 martie 2022, in cadrul unui eveniment special, in cadrul caruia s-a derulat si amicalul dintre Rapid si Poli Timisoara 1-0. De acum, trupa de langa Podul Grant vrea sa-si desfasoare partidele de acasa pe noua "bijuterie" din Bucuresti iar prima ocazie va fi la meciul cu FC Botosani, de sambata, 2 aprilie 2022,ora 19:30, Daniel Niculae (39 de ani), presedintele clubului, are sperante ca stadionul va fi cat mai populat de acum inainte iar ... citeste toata stirea