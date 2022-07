In cadrul sedintei Comitetului Executiv al FRF din data de 29 iunie, s-a aprobat ca noul sezon de Ligaa 2-a, editia 2022-2023, sa se desfasoare in acelasi format ca cel precedent, scrie liga2.ro.Esalonul secund va avea 20 de echipe la start, iar acestea vor juca in sezonul regular doar meciuri tur, in numar de 19. La finalul acestei faze, primele sase clasate vor juca in playoff, in sistem tur-retur (in total 10 etape).In schimb, echipele de pe locurile 7-20 vor fi repartizate in doua ... citeste toata stirea