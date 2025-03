ACS Transilvania a trecut de primul turneu semifinal, la junioare 1

Echipa de junioare 1 a ACS Transilvania Brasov a obtinut calificarea in Turneul Semifinal 2 Valoare al Campionatului National. Astfel, dupa ce au castigat Seria geografica din care au facut parte, tinerele sportive pregatite de Alin Bondar si Evelin Kicsi au reusit sa se claseze pe locul secund in cadrul primului turneu semifinal, care a avut loc la Deva. Doua victorii, 32-18 cu HC VM Zalau si 30-24 cu CSC Millenium Giarmata, plus o infrangere cu SCM Ramnicu Valcea (scor 20-27) au insemnat ... citește toată știrea