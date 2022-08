ACSM Codlea a castigat a doua Supercupa a Brasovului, dupa cea din 2021, impunandu-se dupa lovituri de departajare in fata lui Olimpic Zarnesti. In meciul care deschide sezonul in fotbalul "mic" s-au intalnit castigatoarea fazei judetene a Cupei Romaniei - Codlea, respectiv campioana Ligii a 4-a - Zarnesti, formatie care intre timp a si promovat in Liga a 3-a.Partida a fost decisa la lovituri de departajare, dupa ce, la finalul celor 90 de minute regulamentare, scorul a fost 0-0. Pentru ... citeste toata stirea