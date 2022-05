Acuzat de sapte violuri, Benjamin Mendy a ajuns din nou in fata judecatorilor

Fundasul stanga de la Manchester City, Benjamin Mendy (foto), are 9 capete de acuzare impotriva sa, dintre care 7 violuri impotriva a 4 femei, plus o tentativa de viol asupra altei femei si o agresune sexuala asupra alteia. La tribunalul Chester Crown, francezul in varsta de 27 de ani le-a spus judecatorilor ca nimic nu e adevarat. El a negat astfel toate acuzatiile aduse, una cate una. Dupa aceasta aparitie la tribunal, el va comparea din nou in fata instantei in procesul de pe 25 iulie, ... citeste toata stirea