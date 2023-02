"Acvilele" termina preliminariile EuroBasket 2023 cu o singura victorie

Nationala feminina de baschet a Romaniei a pierdut ultimele doua meciuri din cadrul Grupa C a preliminariilor FIBA EuroBasket 2023.Joi, la Sfantu Gheorghe, trupa antrenata de Dan Calancea a cedat la scor in fata Spaniei, de patru ori campioana europeana, care s-a impus cu 75-32 (18-13, 20-6, 19-8, 18-5) la Sepsi Arena.Duminica, in Ungaria, Romania a fost invinsa la o diferenta mult mai mica, scor 74-58 (21-12, 16-22, 15-10, 22-14)."Acvilele" au o singura ... citeste toata stirea