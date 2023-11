Ada Nechita (40 de ani, 1,72 m) s-a consacrat in handbalul romanesc, precum si in cel international datorita evolutiilor excelente din perioada in care evolua pentru Oltchim Ramnicu Valcea, dar si pentru prima reprezentativa a Romaniei. Inzestrata cu un bagaj tehnic imens si cu un repertoriu variat de aruncari, Nechita devenise, la un moment dat, una dintre cele mai bune 10 extreme dreapta ale lumii. Ada Nechita s-a retras din handbal in 2016, cu un an inainte sa se desfiinteze echipa HCM Baia ... citeste toata stirea