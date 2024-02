Adrian Mititelu a anuntat ca e aproape de o super-lovitura, un million pe Bauza!

Patronul lui FCU Craiova se afla in negocieri avansate cu un club din zona Golfului pentru transferul lui Juan Bauza, argentinianul de 27 de ani al oltenilor. Bauza e cotat la un milion de euro, dar Mititelu (foto) lasa de inteles ca transferul se va face pe o suma mult mai mare. Asta in contextul in care sud-americanul a atras atentia in acest sezon, in care a marcat 6 goluri si a oferit 5 assist-uri. "Am purtat negocieri cu doua cluburi, cu unul dintre ele suntem in negocieri avansate, s-ar ... citește toată știrea