Adrian Mutu a avut un mesaj pentru conducerea CFR-ului

Mutu (foto) considera ca ii va fi foarte greu lui Dan Petrescu sa faca performanta la Cluj, din cazul lotului slab pe care il va avea la dispozitie. De asemenea, Mutu spera ca Dan Petrescu va primi ce isi doreste de la conducerea clubului, in conditiile in care a dat de inteles ca el nu a avut parte de o asemenea sustinere."Daca nu putem pentru ca nu avem jucatori, trebuie sa plec eu.Nu am avut, e real, stiu ca eu am fost acolo. O sa fie ... citește toată știrea