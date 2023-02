Adrian Stoian revine la SR

SR Brasov anunta, in mod oficial, revenirea fundasului central Adrian Stoian (foto) in culorile galben-negre.Jucatorul originar din Cristian a debutat pentru echipa suporterilor stegari in martie 2018 si a evoluat neintrerupt pana la finalul sezonului 2019/20, scrie site-ul oficial al gruparii din Liga a 3-a.Pentru Stoian a urmat un campionat la AFC Odorheiu Secuiesc (Liga 3), apoi pasul spre Liga a 2-a, la Astra Giurgiu. In timpul perioadei giurgiuvene, turul sezonului 2021/22, Stoian a ... citeste toata stirea