AFC Campulung Muscel a castigat turul finalei barajului de promovare

AFC Campulun Muscel, castigatoarea Seriei a 5-a din Liga a 3-a a luat o optiune pentru promovare, dupa turul finalei barajului. Muscelenii au invins-o cu 2-1, pe teren propriu, pe SCM Ramnicu Valcea, castigatoarea Seriei a 6-a, care in semifinale a trecut de Olimpic Zarnesti. Petre Simon a deschis scorul, in minutul 48, cand a executat o lovitura libera de la 20 de metri, mingea fiind deviata de un jucator din zid. Bogdan Lazarescu a egalat in minutul 51, din careul mic, dupa o centrare din ... citește toată știrea