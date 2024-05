Al doilea podium pentru Andrei Girtofan si Doru Vraja in 2024

Andrei Girtofan si Doru Vraja (Škoda Fabia Rally2) au bifat al doilea podium din tot atatea etape in sezonul 2024 al CNR. Cei doi brasoveni au terminat pe locul 3 Raliul Argesului, la capatul unei "lupte" interesante cu Simone Tempestini si Martin Surilov pe unele din cele mai frumoase pobe speciale din Romania. Andrei si Doru au avut un ritm bun inca de la inceput, termand prima zi pe locul 2 in clasament. In ziua a doua, vremea schimbatoare a avut un cuvant important de spus in ... citește toată știrea