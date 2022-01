Al Fateh i-ar da lui Edi Iordanescu peste un million de euro

Numele lui Edi Iordanescu (43 de ani) este din nou vehiculat in legatura cu echipa nationala a Romaniei, alaturi de cel al lui Adrian Mutu (43 de ani), in cazul foarte probabil in care nu se va mai ajunge la semnarea unui contract cu Ladislau Boloni (68 de ani). Acesta din urma a evitat sa ofere vreun raspuns luni si marti, cand era de asteptat ca negocierile cu federatia sa se finalizeze si sa preia functia de selectioner al Romaniei.In aceste conditii, FRF este nevoita sa se reorienteze si ... citeste toata stirea