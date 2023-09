Shane Kluivert (16 ani), cel de-al treilea fiu al legendarului Patrick Kluivert (47 de ani), a semnat primul contract de jucator profesionist cu FC Barcelona, echipa la care tatal sau a facut istorie. Shane a ajuns la academia clubului catalan cand avea 9 ani, in 2017, dupa ce facuse primii pasi in fotbal la grupele de copii de la PSG. Shane este cel de-al treilea fiu al lui Patrick Kluivert care devine fotbalist profesionist, dupa Justin (24 de ani), acum la Bournemouth, in Premier League, si ... citeste toata stirea