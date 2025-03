Alba Blaj, in finala CEV Cup

CSM Volei Alba Blaj s-a calificat in finala Cupei CEV la volei feminin, marti seara, dupa ce a invins echipa maghiara Vasas Obuda Budapesta, cu scorul de 3-0 (25-18, 25-22, 25-21), in Alba Blaj Arena, in mansa secunda a semifinalelor. Vicecampioana Romaniei, care castigase si prima mansa, cu scorul de 3-2, s-a impus dupa o ora si 28 de minute. Echipa din Blaj va juca pentru a treia oara in istorie finala ... citește toată știrea