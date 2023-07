Un tanar jucator a ajuns sub comanda lui Dan Alexa. Alberto Tica a semnat un contract cu FC Brasov si va juca sub comanda lui Dan Alexa in acest sezon.Tanarul de doar 20 de ani, care sezonul trecut a jucat pentru Gloria Bistrita, a semnat cu FC Brasov pentru un an de zile. Alberto Tica poate juca pe postul de fundas, atat in ... citeste toata stirea