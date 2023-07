Carlos Alcaraz (foto), noul detinator al trofeului la Wimbledon, in varsta de 20 de ani se afla la al doilea turneu de Grand Slam castigat in cariera. Spaniolul este un tanar norocos si in afara terenului, acolo unde se intalneste de mai mult timp cu Maria Gonzalez Gimenez. Maria, mai mare cu trei ani decat Alcaraz, este si ea o ... citeste toata stirea