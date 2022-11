Aleix Garcia, dorit de Barcelona si Atletico!

Aleix Garcia (foto) este dorit intens de Barcelona si Atletico. Cele doua cluburi gigantice din La Liga se lupta pentru semnatura fostului mijlocas de la Dinamo, care in prezent evolueaza la Girona. Jucatorul de 25 de ani a impresionat in actuala stagiune si a intrat in vizorul granzilor din Spania, anunta cotidianul As. Aleix Garcia se afla in cel mai bun punct al carierei. Spaniolul a trecut peste cosmarul trait la Dinamo si se simte excelent in tara natala, la Girona. Garcia a fost titular ... citeste toata stirea