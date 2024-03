"Alerg pentru mama": Cros caritabil in Parcul Central din Brasov pentru victimele violentei domestice

Asociatia Amicus va invita sa participati la crosul caritabil "Alerg pentru mama", duminica, 10 martie, de la ora 11.00, in Parcul Nicolae Titulescu.Asociatia ne propune sa ne unim, din nou, fortele, pentru a sprijini victimele violentei in familie. Gratie proiectului CASA ADRA, al Centrului de Primire in Regim de Urgenta a Victimelor Violentei in Familie, cei afectati gasesc suportul necesar pentru ... citește toată știrea