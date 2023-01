Alex Chipciu ia in serios o cariera in antrenorat

Alexandru Chipciu - foto - (33 de ani) evolueaza in acest moment pentru Universitatea Cluj, insa fotbalistul a obtinut cele mai mari performante in tricoul celor de la FCSB, club pentru care a jucat in perioada 2012 - 2016.Momentan, Chipciu isi doreste sa mai bifeze prezenta la cel mai inalt nivel, urmand ca dupa aceea sa devina antrenor. Mijlocasul a recunoscut ca se gandeste serios la noua postura si crede ca a avut norocul sa lucreze cu mai multi tehnicieni importanti de-a lungul carierei si ... citeste toata stirea