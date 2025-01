Alex Chipciu si-a prelungit contractul cu "U" Cluj

Alex Chipciu - foto - (35 de ani) si-a prelungit contractul cu "U" Cluj, scadent la finalul acestui sezon.Capitanul liderului din SuperLiga a semnat prelungirea de contract cu inca un an, pana la 30 iunie 2026, dupa cum a anuntat "U" Cluj pe caile oficiale de comunicare.Acordul lui Alex Chipciu cu Universitatea Cluj parea doar o chestiune de timp. Insusi fotbalistul anunta in cantonamentul din Antalya ca nu ia in calcul o plecare din Ardeal."Nu am semnat nimic. Am vorbit ieri cu Gabi, ... citește toată știrea