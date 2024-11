Alex Chipciu, "tir" asupra arbitrajului

Alex Chipciu - foto - (35 de ani) a fost integralist in infrangerea suferita de Universitatea Cluj contra FCSB-ului, scor 1-2, in etapa cu numarul 16 din SuperLiga Romaniei.La finalul meciului, Ioan Ovidiu Sabau si Dan Nistor s-au aratat deranjati de maniera de arbitraj a lui Marcel Birsan, iar acum a venit randul celuilalt veteran din lotul "sepcilor rosii" sa vorbeasca pe seama acestui subiect.Fundasul stanga a criticat vehement modul in care arbitrul Marcel Birsan a condus repriza a doua ... citește toată știrea