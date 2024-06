Alex de Minaur, campion in Olanda

Tenismanul australian Alex de Minaur (foto), numarul noua mondial, a castigat turneul pe iarba de la 's-Hertogenbosch (Olanda), de categoria ATP 250, dotat cu premii totale in valoare de 690.135 de euro, in finala caruia l-a invins duminica in doua seturi, 6-2, 6-4, pe americanul Sebastian Korda. De Minaur, in varsta de 25 de ani, principalul favorit al competitiei, a ... citește toată știrea