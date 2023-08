Alex Dubeau, ultima data la Nottingham Panthers, va evolua in premiera pentru o echipa din Romania, Corona Brasov, dupa ce a jucat in ligile nord-americane si ulterior in Germania si Marea Britanie. Tanarul de 29 de ani a evoluat timp de cinci sezoane in QMJHL (Shawinigan Cataractes si Moncton Wildcats) si patru la University of New Brunswick, care joaca in liga canadiana USports .A trecut apoi in zona profesionista si a jucat in AHL si EHCL pentru Fort Wayne Komets, Belleville Senators, ... citeste toata stirea