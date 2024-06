Alex Mateiu s-a despartit de Universitatea Craiova

Mijlocasul brasovean Alexandru Mateiu (foto) s-a despartit de Universitatea Craiova. Informatia a fost anuntata de clubul oltean pe pagina de Facebook. Mateiu a jucat 321 de jocuri in tricoul echipei din Banie pentru care a marcat 13 goluri. In varsta de 34 de ani, Alexandru Mateiu juca la Universitatea Craiova din 2014. Mateiu a castigat alaturi de formatia olteana de doua ori Cupa Romaniei 2018 si 2021, respectiv Supercupa Romaniei in 2022.In afara de Universitatea Craiova, in cariera sa, ... citește toată știrea