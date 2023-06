FC Brasov si-a stabilit primele meciuri amicale pe care le va disputa in perioada de pregatire pentru noul sezon. Astfel, dupa reunirea, care va avea loc pe data de 19 iunie, lotul lui Dan Alexa va avea un cantonament centralizat in perioada 3 - 15 iulie, la Hanul Domnesc, in Sacele. Pana la startul ligii secunde, care este programat la inceputul lunii august, "galben-negrii" vor disputa opt partide de pregatire, cel putin asa isi propune tehnicianul de 43 de ... citeste toata stirea