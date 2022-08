Alexa, fata in fata cu una dintre fostele echipe

FC Brasov va juca in deplasare la Politehnica Timisoara, sambata, de la ora 11.00, in cadrul etapei a treia din liga secunda. Baietii lui Dan Alexa au doar un punct in primele doua runde ale campionatului, si acela smuls in ultimul minut al prelungirilor duelului de pe teren propriu cu nou promovata Minaur Baia Mare.Politehnica, echipa pe care Alexa a pregatit-o in urma cu un an si jumatate, au trei puncte, obtinute in victoria de acasa cu Unirea Constanta, din etapa inaugurala."Un joc ... citeste toata stirea