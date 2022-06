Alexandra Dobrin, sase medalii la Cupa Romaniei

Cupa Romaniei la inot pentru Seniori, Tineret si Juniori s-a desfasurat intre 1 si 4 iunie la Targoviste si a reunit cei mai buni sportivi din tara. 62 de cluburi din Romania si-au trimis reprezentantii la intrecere, iar tinuta competitiei a fost una ridicata, inregistrandu-se rezultate excelente. In contextul unui concurs puternic, Corona Brasov a reusit sa isi adjudece 6 medalii valoroase, in probelor seniorilor, prin Alexandra Dobrin. Sportiva Coronei s-a impus in probele ei favorite, 200m ... citeste toata stirea