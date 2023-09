Alexandru Bourceanu (foto) a spus ca ar accepta o oferta de la Gigi Becali, in cazul in care patronul de la FCSB i-ar da telefon sa vina la echipa. Bourceanu a facut parte din ultima echipa din Romania care a ajuns in grupele Ligii Campionilor. Alexandru Bourceanu a spus ca nu are rost sa minta si ca e gata sa accepte o oferta din partea lui Gigi Becali. Mai mult, Bourceanu si-a facut si portretul de antrenor si a spus ca este unul care nu va injura jucatorii. "Da. As fi dispus sa incep la FCSB. ... citeste toata stirea