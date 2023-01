Alexandru Dedu, despre cazul de dopaj in care a fost implicata inotatoarea de la Corona Brasov, Alexandra Dobrin: "99% clubul nu va avea de suferit!"

Managerul general sportiv de la Corona Brasov, Alexandru Dedu, a sustinut, astazi, o conferinta de presa.Acesta a vorbit despre situatia inotatoarei Alexandra Dobrin, despre care NewsBV a scris in exclusivitate ca a fost depistata pozitiv. Informatia a fost confirmata si de Agentia Natioanla Antidoping.Alexandru Dedu spune ca au avut loc mai multe sedinte in interiorul clubului, iar situatia a fost analizata in mai multe comisii. Astfel, s-a ajuns la concluzia ca nu exista nicio implicare a ... citeste toata stirea