Anul trecut calendaristic, clubul Corona Brasov a avut un buget de 19 milioane de lei. Pentru acest an, bugetul clubului a fost de 22 de milioane de lei, iar in urma rectificarii bugetare s-au mai alocat 5 milioane de lei. Totul in contextul in care in septembrie, la club au mai aparut inca trei sectii: volei masculin, volei feminin si baschet masculin.Fata de sezonul trecut, anul acesta exista 4 formatii care evolueaza in prima liga a Romaniei. Cele trei de la sectiile nou-infiintate plus ... citeste toata stirea