Alexandru Dedu, manager general sportiv Corona Brasov: "Bugetul de aproape 6,5 milioane de euro nu este suficient pentru performanta!"

Managerul general sportiv de la Corona Brasov, Alexandru Dedu, a vorbit, astazi, si despre bugetul pe care il pregateste Primaria.Potrivit proiectului de buget, in 2023, tot clubul Corona Brasov se va baza pe un buget de 6,5 milioane de euro. Adica putin peste 32 de milioane de lei. Bugetul se afla in dezbatere publica si ar putea fi adoptat pana in luna februarie. Din toamna, Corona are trei noi sectii. Volei feminin si masculin, dar si baschet masculin. Toate cele trei formatii au sanse ... citeste toata stirea