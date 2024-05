Alexandru Dedu: "Nu noi trebuie sa ne aparam, cine ne acuza trebuie sa aduca probe!"

Oficialii Coronei Brasov au reactionat dupa acuzele aduse echipei de handbal feminin in urma meciului din ultima etapa a Ligii Florilor, 34-38 cu SCM Ramnicu Valcea (foto), dupa ce la pauza a fost condusa la sapte goluri. Cu acest success, brasovencele au evitat meciurile din turneul de baraj si au incheiat pe locul 8 sezonul, cu 32 de puncte.Potrivit Radio Romania Brasov, in urma unor postari in mediul on-line secretarul Federatiei Romane de Handbal, Nicolae Andrei Luca a cerut explicatii ... citește toată știrea