Alexandru Matan - foto - (23 de ani) pare sa-ti fi regasit forma de alta data, in tricoul americanilor de la Columbus Crew. Alexandru Matan a oferit o pasa decisiva, duminica seara, in victoria celor de la Columbus Crew impotriva celor de la New York Red Bulls, scor 2-1 (1-1).Mijlocasul roman a avut o incursiune in flancul drept, a centrat in fata careului, de unde Cucho a marcat fantastic, printr-un calcai de efect. Pentru Alexandru Matan, assistul de duminica dimineata a fost cel de-al ... citeste toata stirea