In contextul razboiului dintre Israel si Palestina, viitorul ambelor echipe nationale este incert. Partidele Israelului din grupa I a preliminariilor EURO 2024, cele cu Elvetia si Kosovo, care erau programate in aceasta saptamana, au fost amanate din cauza conflictului militar din aceasta tara. De partea cealalta, Palestina a primit sprijin din partea unui stat african. Inscrisa in calificarile pentru Cupa Mondiala din 2026 si Cupa Asiei din 2027, Palestina, tara care ocupa locul 97 in ... citeste toata stirea