Alibec a primit 1,2 milioane de euro de la turci

Denis Alibec (foto), jucatorul roman al celor de la Al Muaither, echipa din prima liga din Qatar, a primit un verdict favorabil in cazul banilor datorati de Kayserispor, dupa o presupusa "incetare unilaterala a contractului".Unul dintre principalii atacanti ai echipei nationale si posibil om de baza in atacul lui Edi Iordanescu la EURO 2024, Denis Alibec a primit o veste uriasa inainte de campionatul european de la vara.Fostul golgheter al Farului a incasat suma de 1.200.000 de euro in urma ... citește toată știrea