Conducerea clubului Corona Brasov a anuntat decizia de a il schimba pe antrenorul principal al echipei de handbal senioare, Alin Bondar (foto). Acesta, insa, va ramane la dispozitia clubului in perioada urmatoare."Ii multumim lui Alin pentru munca depusa in ultimii 2 ani si jumatate si ii uram succes in continuare!", au transmis oficialii Coronei.Interimatul va fi asigurat de o echipa formata din Aurelia Bradeanu, Mihaela Seifer Ciobotaru si Iulian Stamate.Aurelia Bradeanu se afla in ... citeste toata stirea