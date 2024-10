Alin Bondar e noul antrenor al lotului national de junioare

Antrenorul junioarelor mari de la ACS Transilvania Brasov, Alin Bondar, se afla in fata unei noi provocari. Cu ani de experienta pe banca, multi dintre ei in Liga Florilor si Liga Zimbrilor, tehnicianul a fost numit selectioner al echipei nationale de junioare.Va debuta pe banca micilor tricolore in perioada 17-18 octombrie, cand lotul 2008-2009 va avea parte de un stagiu de pregatire la Craiova, acesta urmand a se incheia cu partidele de la Trofeul Carpati, competitie la care vor mai lua ... citește toată știrea