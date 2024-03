Alonso nu a luat o decizie in privinta viitorului sau

Fernando Alonso (foto) a facut un anunt in privinta viitorului sau in Formula 1(Trade Mark), chiar inaintea Marelui Premiu al Australiei. Pilotul spaniol nu va lua o decizie prea curand in ceea ce priveste participarea in 2025 in Formula 1. Fernando Alonso mai are contract cu Aston Martin pana la finalul acestui sezon, iar dublul campion mondial nu a luat inca o decizie in privinta viitorului sau. Spaniolul nu vrea sa se grabeasca si vrea sa fie 100% convins ca ramane motivat, dar se gandeste ... citește toată știrea