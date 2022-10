Alte acuzatii grave la adresa lui Mangia

Devis Mangia - foto - (48 de ani) a fost suspendat din functia de selectioner al Matei, dupa ce a fost acuzat, potrivit presei locale, de doi jucatori de comportament sexual inadecvat. Seria acuzatiilor la adresa fostului antrenor al Universitatii Craiova continua, dar de data asta in Romania. Alexandra, mama lui Razvan Popa (25 de ani) sustine ca fiul sau a fost hartuit sexual de Devis Mangia in primul sezon in care au lucrat in Banie, 2017 - 2018.De asemenea, mama jucatorului care a decis sa ... citeste toata stirea