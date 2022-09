Amenzi si interdictii dupa "Derby" de Romania

Meciul Dinamo - CSA Steaua, incheiat 1-2 in etapa a sasea din Liga 2, a fost marcat de incidente, produse inainte, la pauza si dupa joc.Drept urmare, Jandarmeria a dictat amenzi in valoare totala de 125.050 de lei.De asemenea, Jandarmeria a anuntat ca 36 de suporteri au fost interzisi pe stadioane. "Au fost intocmite 10 acte de constatare pentru sesizarea organelor de urmarire penala privind savarsirea unor infractiuni si au fost identificati 19 autori.In urma incalcarilor cadrului legal in ... citeste toata stirea