Amical in premiera impotriva Canadei

Echipa nationala de fotbal a Romaniei va disputa in premiera, in aceasta toamna, un meci amical cu selectionata Canadei, informeaza Federatia Romana de Fotbal pe site-ul sau oficial."Nationala Romaniei va disputa in premiera un meci impotriva selectionatei Canadei. Partida de pregatire este programata pe 5 septembrie, la Bucuresti, stadionul si ora de start urmand a fi anuntate ulterior", se mentioneaza pe site-ul citat.Aceasta va fi prima confruntare din istorie intre cele doua ... citește toată știrea