Amicalele iernii: O noua victorie pentru Zarnesti, remiza intre SR si Sacele, infrangere pentru Rasnov

Olimpic Zarnesti continua victoriile in meciurile amicale ale iernii. Baietii lui Mihai Stere au invins-o cu 4-3 (3-3) pe KSE Targu Secuiesc (Liga 3, Seria 2), cu goluri semnate de Bogdan Marinescu (2), Rares Coltofean si Iustin Grigore. 2-0 Viitorul Onesti (Liga 3, Seria 2), 5-1 cu CSO Baicoi (Liga 3, lider in Seria 6), 14-0 cu Viitorul Pietrosita (Liga 6, Dambovita) si 4-0 cu FC Muscelul Campulung (Liga 2) au fost celelalte rezultate ale zarnestenilor in aceasta iarna.Olimpic Cetate Rasnov, ... citește toată știrea