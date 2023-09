Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a castigat turneul WTA 125 de la Parma (Italia), dotat cu premii totale de 100.000 de euro, sambata, dupa ce a invins-o in finala pe slovaca Anna Karolina Schmiedlova, cu 7-5, 6-1. Ana Bogdan (30 ani, 71 WTA), a doua favorita, a obtinut victoria dupa o ora si 53 de minute. Schmiedlova (29 ani, 58 WTA), principala favorita, are acum 3-2 in meciurile directe cu Bogdan, ultimul duel avand loc chiar la Parma, anul trecut, cand romanca a castigat cu 6-2, 3-6, ... citeste toata stirea